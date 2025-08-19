El Concejo Deliberante de San Vicente Podría Aprobar un Presupuesto de Más de 400 Millones para el 2026

Ayer lunes el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Vicente trató el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, que prevé una suma de $408.919.383,47 para su funcionamiento. La propuesta fue elevada por el presidente del cuerpo, Jorge Gustavo Hasan, y pasó a comisión para su análisis antes de una eventual aprobación.
De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, el HCD estaría facultado para fijar las dietas de los concejales, definir las remuneraciones de funcionarios y empleados y aprobar su propio presupuesto, siempre dentro del límite del 6% del gasto total del municipio. A su vez, el Reglamento Interno establece que el cálculo debería aprobarse antes del 31 de agosto de cada año.
Si prospera la propuesta, la mayor parte de los recursos se destinaría a gastos de personal, con una proyección de $342.434.193,13 anuales en dietas y sueldos, más $2.870.499,34 en gastos de representación. En conjunto, estas partidas representarían $345.304.692,47.
En relación con 2025, el presupuesto mostraría un incremento considerable: pasaría de $286.285.000,00 a $408.919.383,47, un 42,83% más que este 2025. El aumento se reflejaría principalmente en:
- Bienes de consumo: de $6.430.000 a $13.834.997.
- Servicios: de $8.180.000 a $9.615.994.
- Bienes de capital: de $21.800.000 a $26.160.000.
En cambio, algunas partidas presentarían una reducción:
- Transferencias corrientes: de $2.500.000 a $2.000.000.
- Reservas de libre disponibilidad: de $73.235.000 a $10.610.991,80.
El texto, una vez aprobado en comisión, sería elevado al Departamento Ejecutivo Municipal para su incorporación al cálculo general de recursos y gastos de la comuna.