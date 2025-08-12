Colisión en Cadena Sobre Ruta 13

Este mediodía, una colisión en cadena sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del actual kilómetro 1, involucró a cuatro vehículos: una camioneta, un utilitario, un automóvil y un camión. El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.
Según las primeras averiguaciones, el siniestro ocurrió alrededor de las 13 horas cuando, por causas que aún se investigan, una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 58 años, impactó contra la parte trasera de un utilitario Renault Kangoo guiado por un hombre de 50. El utilitario, a su vez, chocó a un Chevrolet Corsa conducido por una mujer de 39 años que viajaba con dos menores de 15 y 4 años. Producto de la secuencia, el Corsa terminó colisionando contra un camión Mercedes Benz al mando de un hombre de 47.
Todos los ocupantes resultaron ilesos. En el lugar, efectivos de la División Policía Científica realizaron tareas de relevamiento fotográfico y planimétrico para determinar la mecánica del accidente.