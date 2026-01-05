Con la Detención de un Joven se Esclarecieron Dos Hurtos y el Robo de una Motocicleta en Dos de Mayo

Efectivos policiales de la localidad de Dos de Mayo lograron esclarecer dos hechos de hurto y el robo de una motocicleta, en el marco de distintas denuncias registradas en los últimos días. Como resultado del procedimiento, un joven de 22 años fue aprehendido y se recuperaron los elementos sustraídos.









El primer hecho fue denunciado el pasado 3 de enero por Cristian Ramón S. (24), domiciliado en Dos de Mayo, quien informó la sustracción de un teléfono celular Motorola Moto E20. Tras las averiguaciones correspondientes, la Policía procedió a la detención de Rolando Ismael M. (22), en cuyo poder se halló el dispositivo denunciado como robado.





El segundo caso se encuentra vinculado a una denuncia radicada el 24 de diciembre por Maximiliano O. (25), vecino del Barrio Bernardino Rivadavia, quien manifestó el hurto de una bicicleta marca Caloi rodado 26 desde su domicilio. El rodado fue recuperado en el Barrio Cooperativa de Dos de Mayo y la causa ya contaba con un pedido de detención vigente contra el mismo sospechoso.









El tercer hecho corresponde al robo de una motocicleta Corven Hunter 150 cc de color rojo, denunciado el 24 de diciembre por Pablo Agustín P. (22), domiciliado en Saltito 1. El vehículo fue secuestrado y también existía una orden de detención contra Rolando Ismael M. por este ilícito.









Por disposición del Juzgado interviniente, el detenido fue notificado del motivo de su detención en relación a las tres causas investigadas.