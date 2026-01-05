Choque entre una Motocicleta y una Camioneta Dejó Tres Personas Lesionadas

Un siniestro vial entre una motocicleta y una camioneta se registró en la noche de ayer domingo sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del actual kilómetro 1, San Vicente. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron con lesiones y debieron ser asistidas en el hospital SAMIC local.









El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 e involucró a una motocicleta Zanella Due 110 cc, conducida por Maicon P.D.B. (24), quien circulaba acompañado por otro joven de 22 años, y una camioneta Toyota Hilux al mando de una adolescente de 17 años, que viajaba junto a dos acompañantes de la misma edad, quienes resultaron ilesos.





A raíz del choque, ambos ocupantes de la motocicleta y la conductora de la camioneta sufrieron lesiones y fueron trasladados para su evaluación médica. Según el parte del Hospital de San Vicente, el conductor de la moto presentó contusiones varias con múltiples escoriaciones en miembros superiores, con un tiempo probable de curación de 10 días. Su acompañante sufrió contusiones múltiples, una fractura costal, una herida abierta en la región anterior del cuello y escoriaciones en miembros superiores, con un tiempo de recuperación estimado entre 15 y 20 días.





En tanto, la conductora de la camioneta fue diagnosticada con un traumatismo en la mano izquierda con heridas abiertas superficiales, con un tiempo probable de curación de 7 días. Tras recibir las curaciones correspondientes, los tres lesionados fueron dados de alta.