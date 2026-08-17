San Vicente: Cayó el Último Integrante de una Banda Investigada por Seis Robos

La Policía desarticuló por completo una banda que era investigada por al menos seis robos cometidos en distintos barrios de San Vicente, tras detener al último de sus integrantes, un hombre de 31 años con amplio prontuario delictivo.









La captura de Facundo Rolando B., de 31 años, fue concretada por efectivos de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, durante un operativo realizado en el barrio El Progreso. Los policías lo detectaron nuevamente merodeando viviendas de la zona y, al identificarlo, establecieron que tenía un pedido de captura vigente, por lo que fue detenido.





Durante el procedimiento, además, los agentes secuestraron una guitarra eléctrica y una bicicleta rodado 29, elementos que serán sometidos a las correspondientes verificaciones.





La investigación permitió vincular al detenido y a otros dos sospechosos con seis denuncias por robos registrados en los barrios El Progreso, San Roque y Esperanza. Entre los elementos sustraídos había electrodomésticos, garrafas, instrumentos musicales, prendas de vestir, una bicicleta y otros bienes.





La causa también incluyó episodios de amenazas y daños contra una vivienda y un móvil policial.





Por estos hechos ya habían sido detenidos Ulises Geremías A. D. S., de 25 años, y Gloria N., de 39. En distintos procedimientos, los investigadores lograron recuperar parte de los objetos denunciados como robados y reunir pruebas que permitieron avanzar en el esclarecimiento de los seis casos.





Con la detención de Facundo Rolando B., quedó totalmente desarticulada la banda investigada. Ahora, la Policía continúa con las diligencias para recuperar los elementos que todavía no fueron encontrados y determinar si los involucrados podrían estar relacionados con otros delitos cometidos en la zona.