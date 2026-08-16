Tragedia en San Vicente: un Niño de 10 años Murió tras caer en un Pozo de Agua

Un niño de 10 años, identificado como Walter Luciano Giménez, murió este domingo luego de caer dentro de un pozo de agua ubicado en el exterior de su vivienda, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 996, en San Vicente.





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Según relató su madre, Mariana D., de 24 años, minutos antes había enviado al niño a buscar un balde de agua. Como Walter no regresaba, la mujer fue hasta el pozo y lo encontró inconsciente en el interior.





La madre pidió ayuda y el niño fue retirado y trasladado de urgencia, en un vehículo particular, hasta el Hospital de San Vicente. Cerca de las 16:30, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.









Según se pudo establecer, el pozo contaba en su interior con una bomba eléctrica sumergible. El médico policial examinó el cuerpo y determinó que Walter Luciano Giménez falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y ahogamiento por electrocución.





Tras las diligencias correspondientes, el magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el sepelio.