Investigan una Posible Entregadera Detrás del Robo de 4 Millones de pesos a un sproductor yerbatero en Fracrán

La Policía investiga una posible entregadera detrás del asalto sufrido por un productor yerbatero de 82 años en Colonia San José, Fracrán. Dos delincuentes ingresaron a su vivienda, lo maniataron y escaparon con unos 4 millones de pesos que el hombre había cobrado horas antes por una operación vinculada a la venta de yerba.





La imagen es ilustrativa





El hecho ocurrió el viernes por la noche. Según relató la víctima, dos hombres ingresaron a su casa, lo redujeron y comenzaron a exigirle específicamente el dinero.





Los asaltantes revisaron distintos sectores de la vivienda y se llevaron alrededor de 3 millones de pesos. Además, sustrajeron una billetera que contenía otro millón de pesos, un teléfono celular, un cuchillo tipo carnicero y una campera, antes de escapar del lugar.





Por las características del asalto, los investigadores pusieron el foco en la posibilidad de que los delincuentes contaran con información previa sobre el dinero que tenía el productor.





La principal hipótesis apunta a determinar quiénes conocían que la víctima había realizado el cobro y si esa información fue proporcionada a los autores del robo.





La investigación continúa y los efectivos ya avanzan sobre posibles autores y sus vinculaciones, mientras se realizan distintas diligencias para establecer cómo fue planificado el asalto y quiénes participaron.