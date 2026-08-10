Kategora Renunció a la Dirección de la Escuela 733 tras Acumular más de 6.300 días de Licencia

Juan Carlos Kategora presentó este lunes su renuncia al cargo de director titular de la Escuela Primaria N.º 733 “Juan M. Irrazábal”, ubicada en Colonia Paraíso, San Vicente, luego de que trascendiera su particular situación laboral y se iniciara un sumario administrativo en el Consejo General de Educación.









Kategora fue designado en el establecimiento en 2004, pero desde 2008 el cargo es ejercido por un docente suplente, debido a las sucesivas licencias otorgadas al titular, que acumularía más de 6.300 días de licencia. Además, Kategora sería empleado de Energía de Misiones Sociedad Anónima, EMSA.





La situación tomó mayor repercusión luego de conocerse que, en 2018, Kategora viajó de vacaciones a Dubái junto a su esposa, Marcela Max, quien también es docente y no se encuentra actualmente al frente de un aula.





Este lunes, Kategora ingresó ante el Consejo General de Educación el trámite número 18.204/26, correspondiente a la “Renuncia – cargo director titular”. La dimisión deberá ser evaluada por el organismo y, de ser aceptada, pondría fin a su vínculo con el cargo directivo en medio del sumario administrativo iniciado por su situación laboral.





Fuente: Agenciahoy.com