San Vicente: Vecinos Escucharon Pedidos de Auxilio, llamaron a la Policía y Detuvieron al Agresor Cuando Intentaba Huir

Un hombre de 28 años fue detenido en San Vicente, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja, una joven de 22 años.









El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas de este jueves, en la Picada Mayno. Vecinos de la zona escucharon pedidos de auxilio provenientes de una vivienda y dieron aviso al CIO 911.





A partir de la alerta, una comisión policial llegó al lugar y asistió a la joven, quien manifestó que su concubino, identificado como Esteban Ariel P., la había golpeado con los puños y amenazado de muerte.





Tras la intervención de los efectivos, el acusado escapó del lugar. De inmediato, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona y logró localizarlo cuando intentaba huir a bordo de un colectivo. Allí fue aprehendido.





La víctima fue examinada y presentó un hematoma y una contusión leve en el rostro.





En tanto, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.