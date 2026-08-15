Detuvieron a un Argentino y un Brasileño por el Homicidio de un Hombre en El Soberbio

La Policía detuvo, en menos de una hora, a los dos presuntos autores del homicidio de Eliseo Da Silva Correa, de 47 años, quien fue atacado a balazos dentro de su vivienda del barrio Chivilicoy, en El Soberbio.









El crimen ocurrió cerca de las 21 horas del viernes. Según relató la concubina de la víctima, dos hombres llegaron en una motocicleta, llevaban los cascos puestos y ocultaban sus rostros. Preguntaron directamente por Eliseo e ingresaron a la vivienda. Instantes después, la mujer escuchó varios disparos provenientes de la habitación donde se encontraba el hombre.





Los atacantes escaparon y la mujer llamó inmediatamente a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Da Silva Correa sin vida y desplegaron un operativo cerrojo en las principales vías de salida de El Soberbio.





Durante el procedimiento, la Policía recibió el aviso de que dos hombres habían sido vistos corriendo al costado de la ruta. Los móviles que recorrían la zona se dirigieron hacia ese sector y lograron cercarlos y reducirlos en cercanías de un complejo de cabañas.





Los detenidos fueron identificados como Alvaro Jonatan M., de 33 años, argentino y domiciliado en Colonia Aurora, y Frank Wallynson de A. F., de 28 años, brasileño y residente en Santa María, Río Grande do Sul.





En las inmediaciones del lugar de la detención, los investigadores encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, que habría sido descartada durante la fuga. También secuestraron dos celulares, dos cascos y una mochila.





A unos 100 metros de la escena del crimen fue encontrada abandonada una motocicleta Honda Twister 250 cc, sin dominio colocado, que habría sido utilizada por los sospechosos para llegar hasta la vivienda.





En tanto, la Policía Científica trabajó en el lugar del homicidio y levantó siete vainas servidas calibre 9 milímetros. Además, fueron secuestradas municiones calibre .22, un arma de fabricación casera calibre .32 y dos réplicas de armas de fuego.





El médico policial constató múltiples heridas de bala en el hombro izquierdo, cuello derecho y cráneo de la víctima. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.





Por otra parte, personal de Cibercrimen secuestró 11 teléfonos celulares pertenecientes a Da Silva Correa, que serán analizados junto con los dispositivos incautados a los detenidos.





Ahora, las pericias sobre las armas, los teléfonos y los demás elementos secuestrados serán fundamentales para reconstruir cómo ocurrió el ataque, determinar qué vínculo existía entre los involucrados y establecer el móvil del homicidio.





Entre las hipótesis que manejan los investigadores no se descarta un posible ajuste de cuentas.