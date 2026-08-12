San Vicente: Intentó Robarle la Mochila, lo Apuñaló y Terminó Detenido

Un hombre de 36 años resultó lesionado tras ser atacado con un arma blanca durante un intento de robo ocurrido anoche en Barrio Progreso de San Vicente.









El hecho se registró alrededor de las 20:50, cuando Alejandro G. caminaba por una calle interna del barrio y fue interceptado por un joven que intentó sustraerle la mochila. Durante el forcejeo, el atacante le asestó una puñalada en el lado derecho del tórax, debajo de la tetilla.





La víctima fue trasladada al hospital local, donde el médico policial constató una lesión punzocortante en el hemitórax derecho, con un tiempo probable de curación de entre 10 y 15 días. Permanecía internada en observación.





A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico de San Vicente desplegaron un operativo que permitió localizar y detener, alrededor de las 22:30, al presunto autor en el barrio San Roque.





Se trata de Lautaro Ezequiel A., de 19 años, a quien además le secuestraron un pantalón de jean azul. La Policía continúa con las actuaciones para localizar y secuestrar el arma blanca utilizada durante el ataque.