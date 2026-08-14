San Vicente: Detuvieron a una Mujer por dos Hechos de Daño y Buscan a un Segundo Implicado

Una mujer de 39 años fue detenida este jueves por la tarde, acusada de protagonizar dos hechos de daño ocurridos durante la madrugada del pasado lunes 11 de agosto en San Vicente.









El procedimiento se concretó este jueves cerca de las 17:30, en el barrio Los Lapachos, luego de una serie de averiguaciones realizadas por la Policía.





La investigación se inició a partir de la denuncia de una joven de 20 años, domiciliada en el barrio Esperanza. Según relató, durante la madrugada Gloria N. llegó hasta su vivienda junto a un hombre y ambos la habrían amenazado con incendiar el inmueble.





Además, arrojaron piedras contra la casa y provocaron la rotura de una ventana de vidrio. La joven aseguró que los involucrados se encontraban visiblemente alterados, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.





Ante esta situación, llamó al 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, los sospechosos también habrían atacado a piedrazos el móvil policial, provocando la rotura de la luneta trasera, y luego escaparon.





Finalmente, los investigadores lograron localizar y detener a Gloria N., de 39 años. En tanto, continúa la búsqueda del segundo implicado, quien estaría relacionado con ambos hechos.