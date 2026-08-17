Tres Hombres Hospitalizados tras Despistar con un Fiat Palio sobre la Ruta 14

Tres hombres, de 19, 27 y 31 años, resultaron con lesiones de gravedad tras despistar con el automóvil en el que circulaban sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1003.









El siniestro ocurrió anoche, alrededor de las 21:00, cuando un Fiat Palio que circulaba en sentido Fracrán-San Vicente perdió el control y terminó fuera de la calzada.





Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados por Bomberos Voluntarios hasta el hospital de San Vicente, donde quedaron internados bajo atención médica y fueron sometidos a estudios de mayor consideración.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría local y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste.