Motociclista Sufrió Graves Lesiones tras Chocar contra un Auto en San Vicente

Un hombre de 39 años sufrió graves lesiones y permanece internado en terapia intensiva luego de protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil, ocurrido el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial 221, a la altura del kilómetro 44 de San Vicente.









El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando por causas que son investigadas colisionaron un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 67 años que viajaba acompañado por una mujer, y una motocicleta Honda Twister de 250 cc, en la que circulaban el hombre de 39 años y una mujer de 21. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.





Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados a al Hospital SAMIC por Bomberos Voluntarios de San Vicente. El conductor sufrió una grave lesión en la pelvis, con compromiso del hueso sacro, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente y se le colocaron tutores externos.





Actualmente permanece estable en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo seguimiento médico.





En tanto, la acompañante sufrió escoriaciones en los miembros superiores. Tras ser evaluada, recibió el alta médica y permanece fuera de peligro.