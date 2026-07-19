Un Motociclista Sufrió Lesiones tras Despistar en un Camino Terrado de San Vicente

Un joven de 27 años resultó herido luego de perder el control de la motocicleta que conducía y despistar sobre un camino terrado del barrio Tarumá, en la localidad de San Vicente. El siniestro vial se registró alrededor de las 21 del sábado.









Por causas que son materia de investigación, Eulogio Alberto S. circulaba al mando de una motocicleta Corven Mirage de 110 cc cuando perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada.





Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, efectivos policiales realizaron las pericias y actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste.