Recuperaron una Bicicleta Robada que era Ofrecida por WhatsApp en San Pedro

La Policía recuperó una bicicleta robada que era ofrecida para la venta a través de WhatsApp en San Pedro. El hallazgo fue posible tras una investigación iniciada a partir de tareas de ciberpatrullaje.









Los efectivos detectaron una publicación con un rodado de características similares al denunciado como sustraído días atrás de una vivienda del barrio Poeta Rodolfo Camacho, donde una mujer de 34 años también denunció el robo de herramientas y materiales eléctricos.





Cerca de las 22 horas, durante recorridas preventivas, los policías localizaron a un hombre que trasladaba la bicicleta. Al notar la presencia de los uniformados, abandonó el rodado entre la maleza y escapó.





La bicicleta, rodado 29, fue secuestrada y trasladada a la comisaría para las pericias y su posterior devolución a la propietaria. La investigación continúa para identificar al sospechoso y recuperar los demás elementos robados.