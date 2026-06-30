Cayó Kiosco Narco en San Pedro: un Detenido y más de 150 Dosis de Cocaína Secuestradas

Un hombre de 56 años, conocido como "Shico", fue detenido durante un operativo contra el narcomenudeo realizado en el barrio San Miguel de San Pedro. En el procedimiento, la Policía secuestró más de 150 dosis de cocaína fraccionadas para la venta, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.









La investigación comenzó el domingo por la tarde, cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas realizaban patrullajes preventivos y observaron una presunta transacción de estupefacientes en la vía pública. Al notar la presencia policial, dos hombres intentaron escapar. Uno de ellos, identificado como Auri S., alias "Shico", fue interceptado cuando intentaba ingresar a su vivienda y, durante la persecución, arrojó una mochila que contenía 34 envoltorios con cocaína.









Con las pruebas reunidas y por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, durante la madrugada de este martes se allanó la vivienda del sospechoso. Allí se incautaron 456 gramos de cocaína distribuidos en 124 envoltorios listos para la comercialización, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y 322 mil pesos en efectivo, presuntamente obtenidos de la venta de drogas.





Por disposición de la Justicia Federal, el detenido quedó alojado por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, mientras que todos los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación.