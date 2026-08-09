Dos de Mayo: un Hombre Resultó Lesionado tras Despistar con una Camioneta en un Camino Rural

Un hombre de 40 años resultó lesionado tras despistar con una camioneta Toyota Hilux sobre un camino vecinal muy cerca de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 962, en la localidad de Dos de Mayo.









El siniestro vial ocurrió alrededor de la medianoche. Tras el hecho, el hombre fue trasladado al Hospital de Dos de Mayo, donde recibió asistencia médica y permanece a la espera de una evaluación para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones.





En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.