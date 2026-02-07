Dos incendios de Viviendas en San Vicente: uno fue Causado por la Caída de un Rayo

Un incendio parcial afectó la vivienda de Julia G., de 29 años, en San Vicente, durante la madrugada de este jueves, luego de que un rayo impactara sobre la estructura. El hecho ocurrió cerca de las 5:25, en el kilómetro 1 de la Ruta Provincial 221.









La casa, de madera y de 10 por 9 metros, sufrió daños en la parte superior de las paredes, las vigas y el techo de chapa. En el lugar reside Julia junto a sus hijos menores. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron extinguir el fuego. No se registraron personas lesionadas.

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Una vivienda fue destruida por el fuego en el Barrio Obrero









En otro hecho, una vivienda de madera de 6 por 7 metros fue consumida totalmente por un incendio registrado cerca de las 3:35 del miércoles en el Barrio Obrero de San Vicente.





La propiedad pertenece a A. Alejandro, de 34 años, quien reside solo y al momento del incendio no se encontraba en el domicilio. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas y no se registraron personas lesionadas.