Escucharon Gritos de Auxilio y Detuvieron a un Brasileño Armado dentro de una Vivienda en El Soberbio

Un brasileño de 31 años fue detenido por la Policía luego de ingresar armado a la vivienda de una mujer en El Soberbio. El procedimiento se realizó este miércoles, cerca de las 21, en el Paraje Naranjera.









Según informaron, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda patrullaban la zona rural cuando escucharon pedidos de auxilio provenientes de una chacra. Al ingresar a la vivienda sorprendieron al sospechoso en el interior y lo detuvieron en el lugar.





El hombre, identificado como Guilherme Rolim D., tenía en su poder un revólver calibre .38, que fue secuestrado por los policías.





La propietaria de la casa, una mujer de 26 años, declaró que no conocía al detenido y que no mantenía ningún tipo de relación con él.





El acusado quedó alojado a disposición de la Justicia por violación de domicilio y tenencia y portación ilegal de arma de fuego, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del hecho.