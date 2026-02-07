Temporal Provocó Destrozos en Tobuna: hay Viviendas Destechadas, Árboles Caídos y Cortes de Energía

Un fuerte temporal provocó importantes daños en la localidad de Tobuna, en el municipio de San Pedro, donde los intensos vientos ocasionaron la caída de árboles y pinos, voladuras de techos y cortes en el suministro eléctrico.









De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad de San Pedro, dos familias fueron asistidas luego de que sus viviendas resultaran destechadas.





En el lugar trabajan equipos de Defensa Civil, personal de Energía de Misiones, efectivos de la Policía y operarios municipales, quienes realizan tareas de despeje en las zonas afectadas y trabajan para restablecer el servicio de energía eléctrica. Las tareas de asistencia continúan mientras se evalúan las consecuencias del temporal.



