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Despistó y Chocó Contra un Pino sobre la Ruta 14 en San Vicente

Un hombre de 64 años resultó lesionado este sábado por la mañana luego de que el automóvil en el que viajaba despistara e impactara contra un pino sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980, en San Vicente.



El siniestro ocurrió cerca de las 11:30 y fue protagonizado por un Volkswagen Gol conducido por Rubén S., de 54 años. En el vehículo también viajaban Matías S., de 27 años, Carolina V., de 17, y Ramón De O., de 64.


Como consecuencia del impacto, el hombre de 64 años sufrió lesiones y fue asistido para su evaluación médica. Los demás ocupantes no presentaron heridas.


En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de San Vicente y servicios de emergencia. Se investigan las causas del despiste.

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