Dos Adolescentes Murieron en un Choque Entre una Camioneta y una Motocicleta en San Vicente

Dos adolescentes de 15 y 12 años fallecieron este sábado por la tarde tras un choque entre una camioneta y una motocicleta sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 26, en la localidad de San Vicente.









El siniestro ocurrió cerca de las 19. Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux colisionó con una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos, conducida por Fernando Núñez, de 15 años, quien viajaba acompañado por Edgar Rubini, de 12.





Como consecuencia del fuerte impacto, ambos menores murieron en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, Victor C. de 47 años, resultó ileso.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente, el médico policial y personal de la División Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro. La investigación continúa por disposición de la Justicia.