Detuvieron a un Sospechoso tras un Robo a un Supermercado de San Vicente y Recuperaron todos los Elementos Sustraídos

Un hombre de 27 años fue detenido este domingo en San Vicente, acusado de participar en el robo a un supermercado ubicado sobre la avenida Constitución. Durante el procedimiento, la Policía recuperó la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos un televisor Smart de 32 pulgadas, dos parlantes, una garrafa de 10 kilos, cinco kilos de carne molida, 37 cartones y nueve atados de cigarrillos, golosinas, mercaderías varias y una mochila con productos.









La denuncia fue realizada por el propietario del comercio "Super Jacks", quien advirtió el faltante de los productos y dio aviso a la Policía. A partir de un rápido operativo de búsqueda, efectivos de la Comisaría Segunda localizaron a uno de los presuntos autores en una calle interna del barrio Neuman, cuando escapaba con los objetos robados junto a otro hombre.





El sospechoso, identificado como Roberto Carlos D. S. R., fue detenido en flagrancia, mientras que su presunto cómplice logró escapar. No obstante, ya fue identificado y continúa siendo buscado por los investigadores.





Durante el procedimiento también fueron secuestrados dos cuchillos que habrían sido utilizados para cometer el robo. El detenido quedó a disposición de la Justicia y los bienes recuperados serán restituidos a su propietario una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.