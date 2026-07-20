Adolescente de 15 años Resultó Lesionado tras un Choque Entre un Auto y una Moto

Un adolescente de 15 años resultó lesionado tras un siniestro vial ocurrido este sábado alrededor de las 16 sobre la avenida Constitución de San Vicente.









Por causas que se investigan, un Fiat Palio Adventure, conducido por un hombre de 59 años, colisionó con una motocicleta Keller Crono Classic 110 cc. al mando del menor de edad.





Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones y fue trasladado para su evaluación médica, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de San Vicente.



