Tragedia en San Pedro: Murió un Camionero de Dos de Mayo y Hallaron el Auto que Habría Provocado el Siniestro

Un joven camionero de Dos de Mayo perdió la vida en un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 14, en San Pedro. La víctima fue identificada como Cristian Grabski, de 21 años.









El hecho se registró cerca de las 5:30, a la altura del kilómetro 1037, cuando un camión Mercedes Benz 712 despistó por causas que son materia de investigación. En el vehículo también viajaba otro joven de 21 años, oriundo de Dos de Mayo, quien resultó lesionado y recibió asistencia médica.





Según relató el acompañante, momentos antes del despiste un automóvil habría invadido el carril por el que circulaba el camión, provocando que el conductor perdiera el control. Tras la maniobra, el otro vehículo habría continuado su marcha.





A partir de esa declaración, la Policía inició un operativo de búsqueda y, pocos minutos después, localizó a unos cinco kilómetros del lugar un Volkswagen Gol Power detenido sobre la banquina, con daños materiales compatibles con los descriptos por el sobreviviente.









En el automóvil se encontraban dos hombres de 48 y 38 años, ambos con lesiones, quienes fueron asistidos y trasladados al hospital local.





Por orden judicial, se realizaron pericias sobre ambos vehículos y la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer si el automóvil hallado tuvo participación en el siniestro que terminó con la muerte del joven camionero de Dos de Mayo.