Una Mujer Resultó Herida tras Chocar Contra un Camión Estacionado en San Vicente

Una mujer de aproximadamente 27 años resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un siniestro vial en la mañana de éste miércoles, sobre Avenida Tejeda, casi rotonda de la Ruta Provincial 13, en San Vicente.









El hecho ocurrió alrededor de las 8:35, cuando, por causas que se investigan, el Fiat Siena que conducía impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión Scania con semirremolque que se encontraba estacionado.





Bomberos Voluntarios de San Vicente acudieron al lugar, brindaron asistencia y primeros auxilios a la conductora, aseguraron la escena y posteriormente la trasladaron al hospital SAMIC de San Vicente para recibir atención médica.