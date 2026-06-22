Tres Personas Fueron Hospitalizadas tras un Choque entre un Auto y una Camioneta en San Pedro

Un automóvil y una camioneta chocaron durante la noche del domingo sobre la Ruta Provincial 20, en la localidad de San Pedro.









Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para estudios de mayor complejidad. El Fiat Palio era conducido por un hombre de 46 años, acompañado por una mujer de 43, mientras que la camioneta Ford F-100 era guiada por un joven de 22 años.





Según el diagnóstico médico, los ocupantes del automóvil presentaron politraumatismos y traumatismos encéfalo-craneanos, mientras que el conductor de la camioneta sufrió un traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de conocimiento. La Policía realizó las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.