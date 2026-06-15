Cayó en Alem un Acusado de Estafa Denunciada en Dos de Mayo

Un hombre de 34 años fue detenido en la ciudad de Leandro N. Alem, acusado de una presunta estafa denunciada por una joven de 22 años en Dos de Mayo.









Según la denuncia, la víctima transfirió 56.050 pesos para la compra de distintos productos ofrecidos por el sospechoso. Sin embargo, nunca recibió la mercadería y, tras concretar el pago, perdió todo contacto con el vendedor.





A partir de la investigación y el intercambio de información entre distintas dependencias policiales, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VI lograron localizar y detener al acusado en Alem.





Posteriormente, el hombre fue trasladado a San Vicente, donde quedó alojado a disposición del Juzgado que interviene en la causa.





La investigación continúa para avanzar con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por estafa.