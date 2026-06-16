Recuperaron una Moto Robada y Detuvieron a un Joven en Dos de Mayo

La Policía recuperó una motocicleta que había sido robada semanas atrás en la localidad de Dos de Mayo y detuvo a un joven de 19 años, señalado como presunto autor del hecho.









La denuncia había sido radicada el 22 de mayo por un hombre de 54 años, quien informó el robo de su motocicleta Motomel C150.





Tras tareas de investigación, este domingo 15 de junio, alrededor de las 18:40, los efectivos localizaron el rodado en el barrio Cooperativa de Dos de Mayo. Durante el procedimiento, el sospechoso fue aprehendido y la motocicleta quedó secuestrada por orden judicial para luego ser restituida a su propietario.









El detenido permanece alojado en una dependencia policial, a disposición del Juzgado interviniente.