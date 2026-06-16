Detuvieron al Conductor Vinculado a un Intento de Robo Armado en San Pedro

La Policía de Misiones demoró a un hombre de 31 años y secuestró el automóvil en el que se desplazaba junto al principal sospechoso de un intento de robo calificado ocurrido el pasado lunes 9 de junio en Colonia Puerto Argentino, San Pedro. El demorado quedó involucrado en una causa por presunto encubrimiento, mientras continúa la búsqueda del acusado de 30 años.









La investigación comenzó tras la denuncia de un joven de 21 años, quien manifestó que varias personas intentaron robarle su motocicleta y que uno de los delincuentes estaba armado. La víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que provocó la fuga de los sospechosos hacia una zona de yerbales.





Durante los primeros rastrillajes, efectivos policiales demoraron a un adolescente que circulaba en una motocicleta Honda XR 150 y que, presuntamente, intentó embestir a los uniformados para evitar ser identificado. En ese procedimiento secuestraron la motocicleta, un pasamontañas, una mochila con documentación y un teléfono celular.





Este lunes 16 de junio, los investigadores localizaron al principal sospechoso en una estación de servicio de Cruce Caballero. Sin embargo, al advertir la presencia policial, escapó hacia una zona de malezas y logró evadir nuevamente el operativo.





En el lugar fue demorado el conductor del vehículo en el que ambos se movilizaban y el automóvil quedó secuestrado por orden judicial. La Policía continúa con la búsqueda del principal acusado.