Choque entre una Camioneta y una Moto dejó un Joven Herido en El Soberbio

Un joven de 21 años resultó lesionado tras un siniestro vial ocurrido ayer lunes a las 18:25 sobre la Avenida San Martín, en la localidad de El Soberbio.









Una camioneta Renault Kangoo, conducida por Leonardo Santiago G., de 17 años, colisionó con una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos, al mando de Yonatan Ceferino C., de 21 años.





El motociclista fue asistido y quedó a la espera de una evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones. El conductor de la camioneta no sufrió heridas. Se investigan las circunstancias del choque.