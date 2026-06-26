Padres cortan la Ruta Provincial 17 en San Pedro por la Falta de Designación de Docente

Padres de alumnos de la Escuela N.º 108 realizan este viernes un corte sobre la Ruta Provincial 17, a la altura de Picada Obraje, para reclamar la designación de docentes para el Aula Satélite ubicada en el paraje Kilómetro 80.









La medida comenzó durante la mañana con la participación de alrededor de 40 padres autoconvocados, quienes mantienen interrumpido el tránsito en ese sector de la ruta.





En el lugar trabaja personal de la Policía con un operativo preventivo para garantizar la seguridad de los manifestantes y de los conductores que circulan por la zona.