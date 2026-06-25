El Soberbio se Prepara ante Posibles Inundaciones por la Llegada del Fenómeno El Niño

El Comité de Crisis de El Soberbio intensifica los trabajos de prevención y relevamiento en los barrios más vulnerables ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, que podría generar lluvias por encima de los valores habituales y provocar inundaciones en distintos sectores del municipio.









El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Julián Krujzelnicky, explicó que desde hace más de un mes se desarrollan tareas de planificación junto a distintas instituciones para anticipar escenarios de emergencia. Señaló que el fenómeno previsto no debe confundirse con la histórica inundación de 2014, ya que aquella situación estuvo vinculada a intensas lluvias y a la liberación de grandes volúmenes de agua desde una represa ubicada en Brasil.





Según indicó, los pronósticos anticipan precipitaciones que podrían triplicar los registros habituales en algunos meses, pasando de promedios cercanos a los 200 milímetros a valores de hasta 600 milímetros mensuales. En ese contexto, sostuvo que las inundaciones son una posibilidad concreta, aunque todavía no es posible determinar su magnitud.





Como parte de las acciones preventivas, equipos municipales y promotores de salud recorren los barrios para identificar familias que residen en zonas de riesgo. También se avanza en la actualización de censos, la definición de centros de evacuación y asistencia, y la organización de recursos para una eventual emergencia.





Krujzelnicky precisó que la primera alerta se activa cuando el río Uruguay alcanza los 11 metros de altura, mientras que a partir de los 14 metros comienzan a verse afectadas viviendas en sectores como Galeano, Chivilcoy y Santa María.





Además, se trabaja en planes para garantizar servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica y recolección de residuos durante una contingencia. También se analizan estrategias para la distribución de alimentos, asistencia sanitaria y recepción de donaciones en caso de ser necesario.





Por otra parte, confirmó que municipios argentinos y brasileños afectados por las crecidas impulsan gestiones para mantener una reunión con responsables de la represa Foz do Chapecó, con el objetivo de mejorar los mecanismos de información y analizar medidas que permitan regular los volúmenes de agua liberados durante períodos críticos.





Finalmente, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y recordó que, según las estimaciones actuales, los efectos del fenómeno podrían comenzar a sentirse desde la segunda quincena de julio y extenderse hasta octubre del próximo año.





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