Intentaron Robar en un Depósito Judicial, Escaparon por el Monte y Terminaron Detenidos

Dos hombres de 20 y 27 años fueron detenidos en la localidad de San Pedro tras un intento de robo en un depósito judicial ubicado en Colonia Gramado.









El hecho fue detectado cerca de las 23 horas por el personal de guardia, que observó movimientos sospechosos dentro del predio y dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a los sospechosos, quienes habían arribado en una motocicleta y, al notar la presencia policial, abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia una zona de monte.





Tras un rápido operativo de búsqueda, ambos fueron localizados y detenidos. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron un escape deportivo que presuntamente intentaban sustraer.





Además, la Policía secuestró la motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos en la que se desplazaban los acusados, vehículo que quedó a disposición de la causa para las pericias correspondientes.





Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia junto al elemento recuperado y el rodado incautado.