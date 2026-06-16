Incendiaron dos Viviendas en una Comunidad Mbya de la Biosfera Yabotí

Dos viviendas fueron incendiadas de manera intencional este lunes por la tarde en la comunidad mbya Itao Miri, ubicada en la Reserva de Biosfera Yabotí. No se registraron personas lesionadas.









El hecho ocurrió cerca de las 14:40. Según informó Sonia Griselda V., de 38 años, su hijo Yonatan B., de 20, se encontraba alterado y habría prendido fuego a las dos viviendas.









La situación fue comunicada inicialmente a guardaparques del Parque Provincial Moconá. Además, el joven habría sido demorado por personal de Gendarmería Nacional Argentina. Se investigan las circunstancias del hecho.