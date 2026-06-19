Cinco Cazadores Furtivos fueron Detenidos Armados en un Predio Forestal de San Pedro

Cinco hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos cazando de manera ilegal dentro de un predio de una empresa forestal en la localidad de San Pedro. Durante el procedimiento, la Policía secuestró seis escopetas, municiones y otros elementos utilizados para la actividad.









El operativo fue realizado cerca de las 20 por efectivos de la División Delitos Rurales de 9 de Julio, que realizaban recorridas preventivas en una zona de monte. Allí detectaron a varias personas desplazándose sin autorización dentro de la propiedad y procedieron a interceptarlas.





Los detenidos tienen entre 26 y 43 años. En su poder incautaron seis escopetas de distintos calibres, una importante cantidad de cartuchos, una linterna, una carpa y cuatro machetes.





Los sospechosos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia en una causa por tenencia y portación ilegal de armas de fuego.





La investigación continúa para establecer si los implicados estarían relacionados con otros casos de caza furtiva registrados en predios forestales de la zona.