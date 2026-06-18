Dos Personas Sufrieron Lesiones tras un Choque entre un Auto y una Moto en San Vicente

Dos personas resultaron con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido el miércoles 17 de junio, alrededor de las 18:57, sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 2, en San Vicente.









El hecho involucró a un Volkswagen Gol Trend, conducido por una mujer de 59 años que resultó ilesa, y una motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos, al mando de un joven de 23 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 50.





Según el parte médico, el motociclista presentó escoriaciones en la pierna izquierda, con cinco días de tiempo estimado de curación, mientras que la acompañante sufrió escoriaciones en el rostro, con tres días de recuperación. Ambos fueron asistidos y posteriormente dados de alta.