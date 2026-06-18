Capturaron a un Joven Acusado de Robar en la Casa de un Jubilado en Dos de Mayo

Un joven de 21 años fue detenido este jueves en Dos de Mayo, acusado de robar herramientas y prendas de vestir de la vivienda de un hombre de 77 años, en el paraje Sol Naciente.









La denuncia fue presentada cerca de las 18 por la víctima, quien informó que delincuentes ingresaron a su propiedad y sustrajeron diversos elementos.





Tras las averiguaciones realizadas por efectivos de la División Comando, los investigadores identificaron al presunto autor. Minutos después, interceptaron y detuvieron a Isamel M., alias "Puli", de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia.





Durante la investigación, los policías establecieron que los objetos robados ya habrían sido vendidos. Por ese motivo, continúan las tareas para localizar a los compradores y recuperar los bienes sustraídos. Además, la Policía indicó que el detenido contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.