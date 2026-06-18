Cayeron dos Sospechosos por una Serie de Robos en San Vicente y Recuperaron parte del Dinero

Dos hombres fueron detenidos en San Vicente acusados de estar involucrados en una seguidilla de robos agravados cometidos durante la madrugada en distintos comercios de la ciudad. En los procedimientos, la Policía secuestró dinero en efectivo, una réplica de arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.









La investigación se inició tras tres hechos delictivos registrados en pocas horas. A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores y los localizaron en una calle interna del barrio San Roque González.





Durante el primer procedimiento, los investigadores incautaron 368.100 pesos que serían parte del dinero sustraído. Luego, por orden judicial, realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada a los sospechosos, donde secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros de utilería, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los robos y otros 51.730 pesos en efectivo.









Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su participación en los distintos hechos denunciados.