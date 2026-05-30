Recuperan en San Vicente un auto Robado tras una Investigación en Redes

Un automóvil con pedido de secuestro por robo en Buenos Aires fue recuperado en las últimas horas en San Vicente.





El procedimiento se inició a partir del monitoreo de publicaciones en grupos de compra y venta, donde se detectó la oferta de un Volkswagen Gol con características coincidentes con un vehículo buscado.









Tras tareas encubiertas y verificaciones, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.





El auto fue localizado cerca de las 21 horas del viernes sobre la avenida Libertador, donde fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial.





Un joven de 20 años, que tenía el vehículo en su poder, fue demorado y prestó declaración, mientras continúan las actuaciones para establecer el origen y la cadena de comercialización.