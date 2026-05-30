Posadas: lo que los datos dicen del crecimiento comercial

El comercio de Posadas no está en llamas
Mientras un sector de la prensa misionera repite que todo cierra y nada abre, la Municipalidad de Posadas publicó un balance de abril de 2026 con datos que van exactamente en la dirección contraria. Los hechos no piden permiso.
Hay un relato que circula mucho en la prensa capitalina desde hace más de un año. Podría resumirse así: Posadas se está destruyendo comercialmente. Cierran negocios diariamente. El empleo se derrumba. Los locales tradicionales bajan las persianas. Todo esto, en el contexto de "la crisis de Milei", frase que funciona como atribución causal universal, independientemente de lo que digan (o no digan) los datos.
El problema con ese relato no es que sea completamente falso. Es que es incompleto. Cuando obviar cierta información beneficia una línea editorial, deja de ser un error y se convierte en una decisión.
En mayo de 2026, la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas publicó su informe mensual de habilitaciones comerciales y contribuyentes correspondiente a abril. Es un documento técnico firmado por funcionarios con nombre y apellido, con fuente declarada y metodología explícita. No fue tapa de ningún diario. No generó ningún titular llamativo, solo publicaciones tímidas para que nadie diga que no lo dijeron.
Vamos a analizarlo:
Lo que informó el municipio sobre abril
Los datos municipales registran dos grandes dimensiones: los contribuyentes (personas o empresas inscriptas en el municipio que desarrollan actividad comercial) y las habilitaciones comerciales, que son las autorizaciones para operar negocios o sucursales físicas y digitales.
Empecemos por el número más sencillo: el balance entre quienes entran y quienes salen del sistema comercial.
Nuevos contribuyentes dados de alta
Contribuyentes dados de baja
Saldo neto del mes
Saldo neto acumulado enero–abril 2026
Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Habilitaciones comerciales y contribuyentes — Abril 2026.
En abril de 2026, por cada contribuyente que se dio de baja en Posadas, casi tres se dieron de alta. El saldo neto fue de 62 nuevos actores comerciales en un solo mes. Y en los cuatro meses transcurridos de 2026, la diferencia acumulada es de 130 contribuyentes más.
Por si eso fuera poco, las altas crecieron un 31,1% respecto a abril del año anterior. Las bajas, en cambio, cayeron un 10,3%. No es un empate. No es una "tendencia mixta". Es una señal que apunta en una sola dirección.
- cierran empresas diariamente
- los locales tradicionales bajan las persianas
- la destrucción de empleo se profundiza en Misiones
- el panorama se avizora similar o peor
- números tremendos para el comercio misionero
- con este Gobierno nacional se nos está complicando
Esas frases no son inventadas. Son un resumen de muchos artículos reales y tapas de diarios que circularon en medios de Misiones entre abril del 2025 y abril del 2026, atribuidas principalmente a dos fuentes: el gremio de empleados de comercio y la cámara empresarial, ambos con un interés institucional legítimo en presentar el panorama de la manera más crítica posible. Uno negocia paritarias. El otro gestiona beneficios fiscales. Ninguno es una fuente neutral sobre el estado del sector. Y sin embargo, durante meses, casi toda la cobertura pasó por ellos y solo por ellos.
¿Existe crisis económica en Argentina? Sí. ¿Hay segmentos del comercio bajo presión real? También. La pregunta no es esa. La pregunta es si el relato que se construyó sobre Posadas refleja lo que miden los registros oficiales del propio municipio. Y la respuesta, con los datos en la mano, es que no.
Las habilitaciones: el dato que el relato de los medios les cuesta publicar
Hay una distinción técnica importante que el informe municipal hace con claridad: los contribuyentes son personas o empresas inscriptas, mientras que las habilitaciones comerciales son las autorizaciones específicas para operar locales (físicos o digitales). Un mismo contribuyente puede tener varios locales, y se puede pedir alta, renovación o modificación.
Los números de habilitaciones en abril de 2026 son, si cabe, más elocuentes que los de contribuyentes.
Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.
Altas comerciales (nuevos negocios o sucursales)
Renovaciones (negocios que ya funcionan y continúan)
Total de trámites comerciales en el mes
Altas acumuladas ene–abr 2026 (con contexto de recuperación)
Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.
El número más llamativo: las altas comerciales de abril de 2026 representaron un incremento del 110,3% respecto a abril de 2025. Se duplicaron. En el mes que más se habló de apocalipsis comercial, los nuevos negocios que se habilitaron en Posadas fueron el doble que un año antes.
Las renovaciones (el termómetro de los negocios que siguen en pie y eligen continuar operando) también crecieron un 30,8% interanual. Son 119 en un solo mes. Eso representa locales que podrían haber cerrado y no lo hicieron.
"El relato de la persianas bajas necesita casos concretos para existir. Los datos del municipio necesitan que alguien los lea."Daniel Orloff
¿Hay un dato en el informe que sirve de matiz? Sí, uno: en el acumulado anual enero–abril de 2026, las altas comerciales muestran una caída del 7,6% respecto al mismo período de 2025. El informe lo consigna con claridad, sin ocultarlo. Eso es lo que hace un documento técnico honesto. Pero ese mismo informe señala que desde febrero de 2026 la tendencia es creciente mes a mes, y que abril marcó el pico del año.
Un 7,6% de caída acumulada en un contexto de recuperación acelerada (con abril al +110%) es una señal de recuperación, no de colapso. La diferencia entre leer un dato y usarlo está, precisamente, en el contexto.
Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.
El mecanismo del relato y lo que financia
No se trata de negar que exista presión económica sobre el sector comercial. Existe, y sería absurdo negarlo. Pero hay una diferencia fundamental entre describir una realidad compleja con todos sus matices y construir un relato lineal de destrucción que selecciona los datos que lo confirman e ignora los que lo contradicen.
El relato del apocalipsis comercial en Posadas se construyó sobre tres pilares repetidos hasta el hartazgo: casos individuales de cierre convertidos en símbolo, declaraciones de dirigentes con incentivo institucional para la queja, y cifras nacionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo aplicadas a Misiones como si fueran equivalentes. Ninguno de esos pilares fue contrastado con los registros propios del municipio.
¿Por qué no? Esa pregunta es más incómoda que cualquier número del informe. El INDEC, según una fuente citada en la misma cobertura mediática, ubica el desempleo de Posadas en torno al 3% al 3,8%. Uno de los más bajos del país. Ese dato apareció en una sola nota, de un economista del IERAL NEA, en abril de 2026. El resto de la cobertura lo ignoró.
Cuando un relato periodístico es consistentemente incompleto en una sola dirección, durante un período prolongado, sobre un tema políticamente cargado, la pregunta que un periodista independiente tiene la obligación de hacerse no es ideológica: es editorial. ¿A quién le sirve este relato? ¿Quién lo financia? ¿Qué interés tiene en que la ciudadanía de Posadas crea que su ciudad se destruye?
Hay un factor de contexto que el informe municipal registra sin nombrarlo explícitamente, pero que los números delatan: el mayor flujo de habilitaciones en Posadas corresponde a pequeñas empresas, minimercados y despensas, y en abril de 2026 exactamente la mitad de las altas comerciales fueron negocios sin local físico. En abril de 2025, ese porcentaje era cero: el ciento por ciento tenía establecimiento físico. Ese cambio de 50 puntos porcentuales en un año no es un colapso, es una transformación. Parte del comercio que "desaparece" del microcentro no cierra: migra a los barrios o se digitaliza. El e-commerce creció un 60% en 2025 y representó el 18% del consumo en Argentina, una tendencia que no es ajena a Posadas. Al mismo tiempo, los altos costos de alquiler en el microcentro posadeño están empujando a los comerciantes hacia las zonas periféricas, un fenómeno de descentralización que los titulares leen como extinción pero que los datos municipales leen como relocalización. Un local que cierra en la peatonal y reabre en Itaembé Guazú no es una baja neta: es un punto en el mapa que se movió.
Lo que los datos dicen, sin intermediarios
El informe de la Municipalidad de Posadas no es un documento político. No fue encargado para refutar ningún titular. Lo produjo la Oficina de Gestión de Datos, con fuente primaria en la Dirección de Comercio municipal, y está disponible públicamente. Su cita sugerida figura en la propia portada.
Lo que dice ese informe, en resumen:
Variación interanual de altas de contribuyentes acumuladas (enero–abril 2026 vs. 2025)
Variación interanual de bajas de contribuyentes acumuladas — hay menos cierres
Aumento interanual de altas comerciales en abril de 2026
Aumento interanual de renovaciones comerciales acumuladas — los negocios existentes eligen seguir
Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Habilitaciones comerciales y contribuyentes — Abril 2026.
Eso no es el relato de una ciudad que se destruye. Es el relato de una ciudad con tensiones económicas reales —como casi todas en Argentina— que sin embargo registra más altas que bajas, más negocios nuevos que cierres, y una tendencia mensual que viene mejorando desde el inicio del año.
Los datos no son perfectos. El informe municipal los presenta con las advertencias metodológicas correspondientes, incluyendo la nota de que los datos más recientes son provisorios. Eso es rigor. Eso es lo que diferencia un documento técnico de un titular.
El periodismo tiene una sola obligación que no es negociable: decirle a la gente lo que encuentra, no lo que quiere encontrar. Cuando los datos contradicen el relato, la obligación es publicar los datos. Cuando el relato es más cómodo que la verdad, la obligación es publicar la verdad.
Los datos de Posadas estaban ahí. Solo hacía falta leerlos.