

Hay un relato que circula mucho en la prensa capitalina desde hace más de un año. Podría resumirse así: Posadas se está destruyendo comercialmente. Cierran negocios diariamente. El empleo se derrumba. Los locales tradicionales bajan las persianas. Todo esto, en el contexto de "la crisis de Milei", frase que funciona como atribución causal universal, independientemente de lo que digan (o no digan) los datos. El problema con ese relato no es que sea completamente falso. Es que es incompleto. Cuando obviar cierta información beneficia una línea editorial, deja de ser un error y se convierte en una decisión. En mayo de 2026, la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas publicó su informe mensual de habilitaciones comerciales y contribuyentes correspondiente a abril. Es un documento técnico firmado por funcionarios con nombre y apellido, con fuente declarada y metodología explícita. No fue tapa de ningún diario. No generó ningún titular llamativo, solo publicaciones tímidas para que nadie diga que no lo dijeron. Vamos a analizarlo: · · · Lo que informó el municipio sobre abril Los datos municipales registran dos grandes dimensiones: los contribuyentes (personas o empresas inscriptas en el municipio que desarrollan actividad comercial) y las habilitaciones comerciales, que son las autorizaciones para operar negocios o sucursales físicas y digitales. Empecemos por el número más sencillo: el balance entre quienes entran y quienes salen del sistema comercial.

Contribuyentes — Abril 2026 · Municipalidad de Posadas 97 +31,1% interanual Nuevos contribuyentes dados de alta 35 −10,3% interanual Contribuyentes dados de baja +62 Saldo neto del mes +130 Saldo neto acumulado enero–abril 2026 Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Habilitaciones comerciales y contribuyentes — Abril 2026.

En abril de 2026, por cada contribuyente que se dio de baja en Posadas, casi tres se dieron de alta. El saldo neto fue de 62 nuevos actores comerciales en un solo mes. Y en los cuatro meses transcurridos de 2026, la diferencia acumulada es de 130 contribuyentes más. Por si eso fuera poco, las altas crecieron un 31,1% respecto a abril del año anterior. Las bajas, en cambio, cayeron un 10,3%. No es un empate. No es una "tendencia mixta". Es una señal que apunta en una sola dirección. El relato vs. los datos · Frases reales de la cobertura mediática (2025–2026) cierran empresas diariamente

los locales tradicionales bajan las persianas

la destrucción de empleo se profundiza en Misiones

el panorama se avizora similar o peor

números tremendos para el comercio misionero

con este Gobierno nacional se nos está complicando Esas frases no son inventadas. Son un resumen de muchos artículos reales y tapas de diarios que circularon en medios de Misiones entre abril del 2025 y abril del 2026, atribuidas principalmente a dos fuentes: el gremio de empleados de comercio y la cámara empresarial, ambos con un interés institucional legítimo en presentar el panorama de la manera más crítica posible. Uno negocia paritarias. El otro gestiona beneficios fiscales. Ninguno es una fuente neutral sobre el estado del sector. Y sin embargo, durante meses, casi toda la cobertura pasó por ellos y solo por ellos. ¿Existe crisis económica en Argentina? Sí. ¿Hay segmentos del comercio bajo presión real? También. La pregunta no es esa. La pregunta es si el relato que se construyó sobre Posadas refleja lo que miden los registros oficiales del propio municipio. Y la respuesta, con los datos en la mano, es que no. Las habilitaciones: el dato que el relato de los medios les cuesta publicar Hay una distinción técnica importante que el informe municipal hace con claridad: los contribuyentes son personas o empresas inscriptas, mientras que las habilitaciones comerciales son las autorizaciones específicas para operar locales (físicos o digitales). Un mismo contribuyente puede tener varios locales, y se puede pedir alta, renovación o modificación. Los números de habilitaciones en abril de 2026 son, si cabe, más elocuentes que los de contribuyentes.

Altas comerciales mensuales · Posadas Comparación mensual 2025 vs. 2026 (enero a abril) Altas comerciales: enero 47→68, febrero 56→49, marzo 61→51, abril 39→82. 2025 2025 2026 2026 Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.

Habilitaciones comerciales — Abril 2026 82 +110,3% interanual Altas comerciales (nuevos negocios o sucursales) 119 +30,8% interanual Renovaciones (negocios que ya funcionan y continúan) 215 +50,3% interanual Total de trámites comerciales en el mes 218 −7,6% interanual Altas acumuladas ene–abr 2026 (con contexto de recuperación) Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.

El número más llamativo: las altas comerciales de abril de 2026 representaron un incremento del 110,3% respecto a abril de 2025. Se duplicaron. En el mes que más se habló de apocalipsis comercial, los nuevos negocios que se habilitaron en Posadas fueron el doble que un año antes. Las renovaciones (el termómetro de los negocios que siguen en pie y eligen continuar operando) también crecieron un 30,8% interanual. Son 119 en un solo mes. Eso representa locales que podrían haber cerrado y no lo hicieron. "El relato de la persianas bajas necesita casos concretos para existir. Los datos del municipio necesitan que alguien los lea." Daniel Orloff ¿Hay un dato en el informe que sirve de matiz? Sí, uno: en el acumulado anual enero–abril de 2026, las altas comerciales muestran una caída del 7,6% respecto al mismo período de 2025. El informe lo consigna con claridad, sin ocultarlo. Eso es lo que hace un documento técnico honesto. Pero ese mismo informe señala que desde febrero de 2026 la tendencia es creciente mes a mes, y que abril marcó el pico del año. Un 7,6% de caída acumulada en un contexto de recuperación acelerada (con abril al +110%) es una señal de recuperación, no de colapso. La diferencia entre leer un dato y usarlo está, precisamente, en el contexto.

Altas y bajas de contribuyentes · Posadas Evolución mensual — Abril 2024 a Abril 2026 Las altas de contribuyentes superan a las bajas en la gran mayoría de los meses analizados, con un saldo neto positivo acumulado de 130 contribuyentes en el primer cuatrimestre de 2026. Altas de contribuyentes Altas de contribuyentes Bajas de contribuyentes Bajas de contribuyentes Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Abril 2026.

El mecanismo del relato y lo que financia No se trata de negar que exista presión económica sobre el sector comercial. Existe, y sería absurdo negarlo. Pero hay una diferencia fundamental entre describir una realidad compleja con todos sus matices y construir un relato lineal de destrucción que selecciona los datos que lo confirman e ignora los que lo contradicen. El relato del apocalipsis comercial en Posadas se construyó sobre tres pilares repetidos hasta el hartazgo: casos individuales de cierre convertidos en símbolo, declaraciones de dirigentes con incentivo institucional para la queja, y cifras nacionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo aplicadas a Misiones como si fueran equivalentes. Ninguno de esos pilares fue contrastado con los registros propios del municipio. ¿Por qué no? Esa pregunta es más incómoda que cualquier número del informe. El INDEC, según una fuente citada en la misma cobertura mediática, ubica el desempleo de Posadas en torno al 3% al 3,8%. Uno de los más bajos del país. Ese dato apareció en una sola nota, de un economista del IERAL NEA, en abril de 2026. El resto de la cobertura lo ignoró. Cuando un relato periodístico es consistentemente incompleto en una sola dirección, durante un período prolongado, sobre un tema políticamente cargado, la pregunta que un periodista independiente tiene la obligación de hacerse no es ideológica: es editorial. ¿A quién le sirve este relato? ¿Quién lo financia? ¿Qué interés tiene en que la ciudadanía de Posadas crea que su ciudad se destruye? Hay un factor de contexto que el informe municipal registra sin nombrarlo explícitamente, pero que los números delatan: el mayor flujo de habilitaciones en Posadas corresponde a pequeñas empresas, minimercados y despensas, y en abril de 2026 exactamente la mitad de las altas comerciales fueron negocios sin local físico. En abril de 2025, ese porcentaje era cero: el ciento por ciento tenía establecimiento físico. Ese cambio de 50 puntos porcentuales en un año no es un colapso, es una transformación. Parte del comercio que "desaparece" del microcentro no cierra: migra a los barrios o se digitaliza. El e-commerce creció un 60% en 2025 y representó el 18% del consumo en Argentina, una tendencia que no es ajena a Posadas. Al mismo tiempo, los altos costos de alquiler en el microcentro posadeño están empujando a los comerciantes hacia las zonas periféricas, un fenómeno de descentralización que los titulares leen como extinción pero que los datos municipales leen como relocalización. Un local que cierra en la peatonal y reabre en Itaembé Guazú no es una baja neta: es un punto en el mapa que se movió. · · · Lo que los datos dicen, sin intermediarios El informe de la Municipalidad de Posadas no es un documento político. No fue encargado para refutar ningún titular. Lo produjo la Oficina de Gestión de Datos, con fuente primaria en la Dirección de Comercio municipal, y está disponible públicamente. Su cita sugerida figura en la propia portada. Lo que dice ese informe, en resumen:

Síntesis del informe municipal — Abril 2026 +12,2% Variación interanual de altas de contribuyentes acumuladas (enero–abril 2026 vs. 2025) −11,4% Variación interanual de bajas de contribuyentes acumuladas — hay menos cierres +110% Aumento interanual de altas comerciales en abril de 2026 +23% Aumento interanual de renovaciones comerciales acumuladas — los negocios existentes eligen seguir Fuente: Oficina de Gestión de Datos, Municipalidad de Posadas. Habilitaciones comerciales y contribuyentes — Abril 2026.