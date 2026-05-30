Detuvieron a un Cazador Furtivo Dentro de una Reserva en Fracrán

Un hombre de 47 años fue detenido en las últimas horas dentro de la Reserva Caá Yarí, en la localidad de Fracrán.









El procedimiento se realizó el jueves cerca de las 19 horas, cuando efectivos policiales lo sorprendieron en el área protegida con una escopeta y municiones.





Durante el operativo se secuestró el arma, cartuchos y un proyectil recargado, que quedaron a disposición de la Justicia.





El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó involucrado en una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. Continúan las actuaciones.