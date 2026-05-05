Conductor Ebrio Demorado tras Choque en El Soberbio

Un siniestro vial se registró el lunes por la noche sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 5, en El Soberbio.









En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 53 años, y un Volkswagen Gol Trend al mando de un hombre de 51.









Durante la intervención, la Policía constató que el conductor del automóvil se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue demorado y se procedió a la retención del vehículo conforme a la normativa vigente.





Tras las actuaciones, el tránsito en la zona fue normalizado.