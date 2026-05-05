Secuestraron una Camioneta y una Moto Durante Verificaciones en San Vicente

En dos procedimientos realizados en la planta de verificación vehicular de San Vicente, la Policía de Misiones secuestró una camioneta y una motocicleta tras detectar irregularidades.









El primer hecho ocurrió el 4 de mayo, alrededor de las 12:00, cuando un hombre de 48 años, domiciliado en El Soberbio, presentó una camioneta Toyota Hilux para verificación física. Según informaron, no se detectaron anomalías en dominios, motor ni chasis, pero sí en las medidas de seguridad, ya que los stickers y la plaqueta habían sido removidos. Ante esta situación, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo y de la documentación para pericias.









En tanto, el 5 de mayo a las 10:00, un joven de 25 años, domiciliado en el barrio Ibáñez de San Vicente, presentó una motocicleta Bajaj Rouser NS 160. Durante la inspección, los efectivos constataron que el dominio colocado era apócrifo, además de detectar adulteraciones en el motor y el cuadro. También se estableció que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo, emitido por la Policía Federal.





En ambos casos, los vehículos y la documentación fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.