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Una mujer de 40 años fue Hallada sin Vida en el Barrio Juan Pablo II de San Vicente

La misma fue identificada como Marina C. de 40 años quien fue encontrada sin vida hoy cerca de las 18 en una vivienda del Barrio Juan Pablo II.



Según las primeras investigaciones, todo indica que la víctima se quitó la vida mediante ahorcamiento. Personal policial y forense trabajaron en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho, que ha dejado consternados a familiares y vecinos.


Intervino en la causa el magistrado de turno, quien dispuso la entrega del cuerpo a los seres queridos para que puedan realizar el sepelio en las próximas horas.

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