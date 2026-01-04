Automovilista Huyó tras Chocar a un Motociclista en San Pedro

Un motociclista resultó herido este miércoles alrededor de las 20 horas tras un siniestro vial en Avenida Araucaria, Barrio 10 de Noviembre, en la localidad de San Pedro.









De acuerdo a la Policía, el conductor de una motocicleta Keller 110 centímetros cúbicos colisionó contra un automóvil que se dio a la fuga luego del impacto.





El motociclista sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital local para su evaluación.





Interviene la comisaría correspondiente, que trabaja para establecer cómo ocurrió el hecho e identificar al vehículo involucrado.