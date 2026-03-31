Golpe al Contrabando: tres Detenidos y Secuestro Millonario en Colonia Paraíso

La Policía de Misiones desarticuló una operación de contrabando de cigarrillos y detuvo a tres hombres en Colonia Paraíso, en la localidad de El Soberbio.









El procedimiento se concretó este martes 31 de marzo, cerca de las 14:30, tras varios días de investigación y un seguimiento encubierto. Los efectivos detectaron dos camionetas sospechadas y realizaron un seguimiento controlado durante unos cuatro kilómetros, hasta interceptarlas cuando ingresaban a un predio con un galpón y una vivienda deshabitada.





En el lugar fueron detenidos los ocupantes: dos hombres de 36 y 32 años, domiciliados en San Vicente, que se movilizaban en una Ford Ranger, y un hombre de 50 años, de El Soberbio, que conducía una Chevrolet S-10.





Con intervención de la Justicia Federal, se realizaron pericias, requisas y el allanamiento del predio. Como resultado, se incautaron 32 cajas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, con un total estimado de 16 mil atados, además de dos camionetas y tres teléfonos celulares.









El valor de la mercadería secuestrada fue estimado en más de 31 millones de pesos, mientras que el total del procedimiento, incluyendo los vehículos, ronda los 100 millones.





Los tres involucrados fueron notificados de la causa y quedaron supeditados a la investigación, que continúa en curso.