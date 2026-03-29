Tres en una Moto y un Despiste en San Vicente: hay Lesionados

Un siniestro vial se registró este domingo al mediodía sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente, donde tres personas que viajaban en una misma motocicleta resultaron heridas.









El hecho ocurrió cerca de las 12:15, a la altura del kilómetro 970. En el lugar, personal policial constató que una motocicleta marca Mondial era conducida por un hombre de 55 años, quien iba acompañado por su esposa, de 37, y su hijo de 7 años.





Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el despiste, lo que provocó la caída de los tres ocupantes sobre la cinta asfáltica.





Los involucrados sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar. Luego, fueron trasladados a un centro de salud para una mejor evaluación médica.