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San Vicente: Detienen a un Menor con más de 4 Millones de Pesos Robados

Un adolescente de 16 años fue detenido en la noche del sábado tras un robo en un local de préstamos ubicado sobre calle 1° de Mayo y avenida Tejeda, en San Vicente.



Según la denuncia de una empleada, del lugar sustrajeron 4 millones 257 mil pesos en efectivo, lo que motivó un operativo policial inmediato.


A pocos minutos del hecho, efectivos del Comando Radioeléctrico ubicaron al sospechoso en la plaza San Martín, a escasa distancia del comercio. Al momento de la detención, tenía en su poder la totalidad del dinero, que fue secuestrado.


El menor quedó a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones del caso.

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